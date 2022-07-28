الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أستراليا تعلن جدري القردة مرضاً جديراً بالاهتمام

موضوعية
28 يوليو 2022 10:02

 قالت أستراليا اليوم الخميس إن مرض جدري القردة أصبح الآن "مرضا معديا ذي أهمية وطنية"، وذلك من أجل السماح باستجابة أكثر تنسيقا، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال كبير الأطباء بول كيلي في بيان إنه تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض.

وأضاف أن أستراليا رصدت 44 حالة إصابة بجدرى القردة، معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد. ورصد العالم نحو 20311 إصابة بجدري القردة حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض.
وقال كيلي إن المرض أقل ضررا وأقل انتشارا بكثير عن كوفيد-19.

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
المصدر: وكالات
جدري القرود
أستراليا
حالة طوارئ صحية
آخر الأخبار
نهضة بركان يحلق بكأس العرش المغربي
الرياضي
نهضة بركان يحلق بكأس العرش المغربي
اليوم 11:31
ألكاراس يعبر جومبوس بـ «الكود 40»
الرياضي
ألكاراس يعبر جومبوس بـ «الكود 40»
اليوم 11:24
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
الرياضي
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
اليوم 11:13
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©