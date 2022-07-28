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رصد إصابة جديدة بجدري القرود في اليابان

رصد إصابة جديدة بجدري القرود في اليابان
28 يوليو 2022 08:50

أكدت السلطات اليابانية اليوم الخميس، رصد ثاني إصابة بجدري القرود في طوكيو.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول محلي أن الإصابة تعود لرجل في الثلاثينيات من العمر.

وأوضح أن الرجل الذي سبق أن سافر للخارج، محتجز حالياً في مستشفى لكن حالته مستقرة. 

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المصدر: د ب أ
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