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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال تشيلي

الأرصاد: زلزال بقوة 4.5 في جنوب إيران
28 يوليو 2022 08:39

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة أنتوفاجاستا شمال تشيلي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية.

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المصدر: وام
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