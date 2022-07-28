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برهم صالح: العراق يمر بظرف دقيق

برهم صالح
28 يوليو 2022 07:53

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من أن العراق يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلاد. 

وقال الرئيس العراقي، في بيان صحفي "إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الإلتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق 
كل اعتبار".

وأكد  على" ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل". 

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