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17 قتيلاً بثلاثة تفجيرات في الصومال

أرشيفية
28 يوليو 2022 00:51

مقديشو (وكالات)

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قتل 13 شخصاً بينهم محافظ مدينة «مركا»، عبد الله علي، في ثلاثة تفجيرات وقعت أمس، جنوبي الصومال.
وقال مصدر في الشرطة، إن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً تسلل إلى مبنى محافظة «مركا» بإقليم «شبيلى السفلى» وفجر نفسه. وأضاف المصدر، أن التفجير تسبب بمقتل 13 شخصاً بينهم المحافظ عبد الله علي، وإصابة نحو 10 آخرين بجروح متفاوتة. وقال الضابط في شرطة «مركا» إبراهيم علي: إنّ «المحافظ عبد الله وافو قُتل في انفجار مع 8 أشخاص آخرين معظمهم من أفراد الأمن»، مضيفاً أن «الشرطة لا تزال تحقّق في الحادث لكن هناك مؤشّرات على أنّ انتحارياً نفّذ الهجوم القاتل». وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم.
وأردف المصدر أن التفجير الثاني كان بسبب لغم أرضي انفجر في سوق الماشية بمدينة «إفجوي» بإقليم شبيلي السفلى، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين جراح بعضهم خطيرة.
ولم يتهم المصدر أي جهة بالوقوف خلف التفجير.
وذكر المصدر أن التفجير الثالث وقع في منزل سكني بحي «طركينلي» كان يجري فيه إعداد مواد متفجرة من قبل عنصرين من حركة «الشباب»، ما أدى إلى مقتلهما فوراً.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الشرطة الصومالية
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