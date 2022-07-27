افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول

عواصم (الاتحاد، وكالات)

دشّن رسمياً، أمس، افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 يوليو، وذلك عقب أيام من الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال مراسم افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في مدينة إسطنبول إن هناك أكثر من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية، موضحاً أنه سيجري التنسيق عسكريا ومدنيا مع تركيا لتأمين عبور شحنات الحبوب.

واعتبر أن اتفاقية إسطنبول حول نقل الحبوب مهمة جدا للدول الأفريقية والدول الأخرى التي تستورد الحبوب، ورأى أن «توقيع الاتفاقية شكل نقطة تحول مهمة جدا والوثائق التي ستوقع في سياق تنفيذ الاتفاق ستبقى سارية 120 يوماً وتجري مراجعتها بعد ذلك»، لافتاً إلى أن الاتفاق سيسهم في انخفاض أسعار الحبوب.

وأضاف: إن «المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية يضم 5 ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساو من العسكريين والمدنيين».

ويأتي الافتتاح المقرر للمركز المعني بمراقبة تنفيذ الخطة بما يضمن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بعد الأزمة الأوكرانية.

وتوقعت تركيا بدء تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة مطالبة كلاً من روسيا وأوكرانيا بالالتزام بالاتفاقية الخاصة بالممر الآمن بالبحر الأسود لنقل الحبوب الموقعة في إسطنبول يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت تركيا أنه من الممكن نقل ما يصل إلى 50 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا وروسيا بالتنسيق مع مركز الحبوب في إسطنبول حتى نهاية العام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه سيسمح بنقل المنتجات الزراعية فقط من خلال ممر الحبوب الآمن وسيراقب ذلك مركز التنسيق المشترك الذي تم افتتاحه في إسطنبول أمس.

وأضاف «أن خروج سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية سيكون تحت سيطرة السلطات المحلية بشكل كامل ثم تتخذ هذه السفن طريقا معينا تبلغ به مركز إسطنبول في كل مرحلة وعند دخولها المياه الإقليمية التركية ستستمر مراقبة السفن وسيجري تفتيشها بالقرب من إسطنبول عند نقطة معينة وسيتم تطبيق إجراء مماثل للسفن العائدة».

ووفقا له فإن هناك ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب في مستودعات أوكرانيا و25 و30 مليون طن في مستودعات روسيا.

كما لم يستبعد قالن تمديد اتفاقيات الحبوب وقال: «لقد تم توقيع الاتفاقيات لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا بموافقة الطرفين الروسي والأوكراني».

وأعرب المتحدث الرسمي للرئاسة التركية عن أمله في أن يسهم التنفيذ الناجح لاتفاقيات الحبوب في استئناف المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وفي السياق، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده تتطلع من الأطراف كافة الالتزام بالاتفاقية المتعلقة بنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية والتصرف وفق المسؤوليات التي أخذوها على عواتقهم.

وأشار أردوغان في لقاء مباشر مع قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» أمس الأول، إلى «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» التي تم توقيعها في 22 يوليو الجاري في إسطنبول بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، موضحاً أن تنفيذ الخطة بشكل ناجح سيبدأ في تخفيف آثار الأزمة الغذائية العالمية.

وسوف تجري عمليات التفتيش بموجب اتفاقية تصدير حبوب البحر الأسود من قبل موظفين أتراك تابعين لمركز التنسيق المشترك ومن المتوقع أن يتم التفتيش في منطقة مرسي توركيلي على الطريق إلى إسطنبول.

ووفقاً للآلية التي جرى توقيعها، تم إنشاء ثلاثة ممرات آمنة لخروج السفن من ميناء «أوديسا» ولن تكون هناك إزالة كاملة للألغام، بعد ذلك سترافق السفن الحربية الأوكرانية السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية ثم ستتولى الأساطيل الأجنبية مرافقة السفن وتحضرها إلى إسطنبول.

وتم إنشاء مركز عمليات في إسطنبول لتوزيع الحبوب على أجزاء أخرى من العالم ولمعالجة مخاوف روسيا من تهريب الأسلحة سيتم تفتيش السفن التي تم تفريغها من الحبوب واحدة تلو الأخرى من السلطات التركية في إسطنبول قبل عودتها.