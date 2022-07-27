سوريا: 21 قتيلاً باشتباكات في السويداء

دمشق (وكالات)

أفاد مصدر سوري أمس، بمقتل 21 شخصاً جراء مواجهات مسلحة بين مجموعة موالية للحكومة السورية ومجموعات محلية في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأعلن مصدر مقرب من حركة «رجال الكرامة» في محافظة السويداء سيطرة فصائل محلية مسلحة في السويداء، أمس، على مقرات «حركة قوات الفجر» الموالية للقوات الحكومية وتحرير الأسرى المخطوفين لديها، مشيراً إلى إلقاء القبض على متزعم «حركة قوات الفجر» راجي فلحوط المقرب من القوات الحكومية السورية في مقره الرئيسي في بلدة «عتيل» على أطراف المدينة.

وقال المصدر: إن الساعات الماضية شهدت أعنف المواجهات حيث قتل في حصيلة أولية 12 من عناصر «قوات الفجر» و9 من عناصر المجموعات المحلية، لافتاً إلى أن عدد الجرحى من الجانبين يتجاوز 30 شخصاً.

وأكد المصدر أن «آلافاً من أبناء السويداء تجمعوا وسط المدينة محتفلين بالقضاء على عناصر قوات الفجر والقبض على متزعمها راجي فلحوط الذي اختطف العشرات من أبناء السويداء ودرعا وقتل العديد منهم».

وبدأت الأزمة في مدينة السويداء منذ 4 أيام عقب قيام مجموعة «حركة قوات الفجر» باعتقال 6 أشخاص من عائلة الطويل وهم من بلدة شهبا وقام أبناء البلدة باحتجاز 4 ضباط من الجيش السوري والقوات الأمنية وقطع طريق دمشق السويداء الذي لا يزال مغلقاً وتطورت الأمور إلى مواجهات مسلحة.