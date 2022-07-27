«السيادة السوداني» يشدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة

أسماء الحسيني (الخرطوم)

شدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان على أهمية الحوار وضرورة جمع الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد وصولاً إلى دولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك لدى استقبال البرهان، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دوول بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأكد سفير البعثة الأوروبية دعم الاتحاد للتحول الديمقراطي في السودان، وقال إنه يشعر بالقلق من الصعوبات التي يمر بها السودان، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي للآلية الثلاثية في سعيها للتوصل إلى حوار جاد لتشكيل حكومة انتقالية.

في غضون ذلك، أدان مجلس الأمن والدفاع السوداني، أمس، أحداث محيط منطقة «باشدار» جنوبي الخرطوم، مؤكدًا حق الجميع في التعبير المنضبط للرأي.

وقال المجلس في بيان: إنه «يدين الأحداث المؤسفة التي جرت بمحيط منطقة باشدار جنوبي الخرطوم، لما يمكن أن يسفر عنها من تداعيات تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد مما يؤثر على الأمن الوطني للبلاد».

واستنكر ممارسة العنف بجميع أشكاله، مؤكداً الحق المشروع للجميع في التعبير السلمي المنضبط، شريطة احترام القوانين المنظمة لذلك. وكانت مجموعات مدنية اعتدت بالأسلحة البيضاء والعصي على مواكب احتجاجية سيرتها «قوى الحرية والتغيير»، ما أدى إلى تفريقها، وسط انقسام حاد داخل قوى الثورة حول كيفية التعاطي مع تطورات المشهد.

ومن ناحية أخرى، بحث مدير شؤون شرق ووسط أفريقيا بالخارجية البريطانية سالمون ماسترد مع قوى «الحرية والتغيير» التوافق الوطني والتحديات التي تواجه السودان، وحثها على إحراز تقدم سريع.

وقال المسؤول البريطاني: إنه «بدون اتفاق سياسي شامل وذي مصداقية لتنصيب حكومة انتقالية مدنية، سيستمر وضع الشعب السوداني في التدهور».