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لأول مرة منذ بداية الحرب.. بلينكن يجري محادثات مع لافروف

بلينكن
28 يوليو 2022 00:06

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى من هجوم روسيا على أوكرانيا، لكنه سيحصر المحادثة بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أميركيين.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الاميركيين بينما يستعد للتحدث إلى نظيره الروسي هاتفيا.

وأكد بلينكن للصحافيين "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أميركيين اثنين".

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المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
سيرجي لافروف
أميركا الوسطى
بروسيا دورتموند
لافروف
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