لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

حذّرت السلطات اللبنانية أمس، من أن الجزء الشمالي المتصدّع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت معرّض لخطر السقوط، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يحيي لبنان الأسبوع المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع. وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، أنّ «أجهزة الرصد والاستشعار في صوامع رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 مليمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط».

ويأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الاهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.

وأعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد من انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.