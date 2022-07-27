الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة التزام الأطراف كافة باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، والامتناع عن أية أفعال من شأنها أن تزعزع أمنه واستقراره، معربة عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية سيادته.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، أمس: «في سياق الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس الأمن بإدانته لهجوم دهوك في بيانه الصحفي الصادر أمس الأول، نشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، والامتناع عن أية أفعال من شأنها أن تزعزع أمنه واستقراره».

وجددت الدولة، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانتها للهجوم الذي استهدف قرية برخ في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مؤكدة أهمية إجراء التحقيقات اللازمة حول هجوم دهوك.

وقال أبوشهاب: «أود بدايةً أن أتقدم لكم بالشكر على تجاوبكم السريع لعقد هذا الاجتماع المهم، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية العراق»، مرحباً بمشاركة فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، في هذه الجلسة.

وأضاف: «لقد دعمت الإمارات عقد هذه الجلسة الطارئة تجاوباً مع الطلب الوارد في رسالة معالي وزير خارجية جمهورية العراق في الحادي والعشرين من هذا الشهر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف مَصيَف بَرَخ في محافظة دهوك بإقليم كردستان في العراق يوم الأربعاء الماضي».

وتابع: «تدين دولة الإمارات وبأشد العبارات هذا العمل الشنيع والذي أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة ما يزيد على 33 مدنياً، كما نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لجمهورية العراق حكومةً وشعباً، ولأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وذكر أبوشهاب، بحسب البيان، أن دولة الإمارات تؤكد دعمها لإجراء التحقيقات اللازمة حول هجوم دهوك، كما تؤكد تضامنها مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره.

وأضاف: «هذا الهجوم لا يمثّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل يعد أيضاً تهديداً لأمن واستقرار العراق».

ونوّه إلى أن هذا الهجوم قد يُفاقِم التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العراق في هذه المرحلة الحرجة، خصوصاً بعد مرور قرابة 9 أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية دون تشكيل حكومة جديدة، ومواصلة الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم «داعش» شن الهجمات واستهداف المدنيين وقوات الأمن والمنشآت الحيوية.

ولفت إلى أن الإمارات أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين أيضاً للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية للشرطة في محافظة صلاح الدين الأسبوع الماضي.

وقال أبوشهاب في ختام البيان، «في سياق الموقف الحازم الذي اتخذه المجلس بإدانته لهجوم دهوك في بيانه الصحفي الصادر يوم الاثنين الماضي، نشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، والامتناع عن أية أفعال من شأنها أن تزعزع أمنَهُ واستقرارَهُ، مهما كانت الذريعة».