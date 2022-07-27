الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتشار أمني في الكونغو الديمقراطية بعد احتجاجات سقط فيها قتلى

أرشيفية
27 يوليو 2022 23:24

انتشرت قوات الشرطة والجيش الأربعاء في مدن شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في اليوم الثالث للاحتجاجات الدموية المناهضة لبعثة الأمم المتحدة التي تتراجع شعبيتها في البلاد.
ويتّهم المحتجون بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) بأنها غير فاعلة في مكافحة الجماعات التي تنشط في شرق الكونغو منذ نحو ثلاثة عقود، لا سيما في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري.
يوم الجمعة الماضي، نُظمت مسيرة سلمية هادئة أولى جمعت نحو خمسين امرأة في غوما حيث لم يتمكّن من تسليم عريضة للبعثة الأممية بسبب إغلاق أبوابها بوجههن.
والإثنين استؤنفت في غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، التحركات الاحتجاجية إذ عمد شبّان إلى اقتحام مقر البعثة وقاعدة لوجستية تابعة لها، ونهبوهما وحطّموا الموجودات.
والثلاثاء اتّسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مدن بيني وبوتيمبو ونياميليما.
ووفق مصادر محلية قتل خلال هذه التحركات 15 شخصا بينهم ثلاثة عناصر في بعثة "مونوسكو" وجرح نحو ستين آخرين.

أخبار ذات صلة
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب
المصدر: وكالات
احتجاجات
الجيش الكونجولي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
الرياضي
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
اليوم 20:46
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
الرياضي
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
اليوم 20:40
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
الرياضي
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
اليوم 20:36
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
عربي ودولي
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
اليوم 20:36
ربط جميع مباني أدنوك للتوزيع بنظام «حصنتك» للإنذار المبكر
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©