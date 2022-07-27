موسكو تحذر من عواقب قصف أراضيها بأسلحة أميركية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من استخدام القوات الأوكرانية أسلحة أميركية أو أسلحة حلف الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية، مهددة بأن العواقب ستكون أكثر خطورة. وقال قسطنطين، غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح: "إذا استخدمت القوات الأوكرانية راجمات الصواريخ الأميركية أو غيرها من أسلحة الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة". وأضاف: "تدفع واشنطن بأتباعها الأوروبيين للعمل بشكل وثيق مع كييف وتأزيم العلاقات مع موسكو، وتجبرهم على تدريب الجنود الأوكرانيين واستخدام أراضيهم كمنطقة عبور لتوريد الأسلحة. هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى توسيع منطقة الصراع المسلح". كما أكد أن "زيادة نقل الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا على اتخاذ رد أكثر صرامة".