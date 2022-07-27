الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة مجدداً

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة مجدداً
27 يوليو 2022 22:18

رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

 

أخبار ذات صلة
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب
المصدر: وكالات
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
الفائدة الأميركية
الاحتياطي الفيدرالي
آخر الأخبار
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
الرياضي
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
اليوم 20:46
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
الرياضي
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
اليوم 20:40
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
الرياضي
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
اليوم 20:36
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
عربي ودولي
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
اليوم 20:36
ربط جميع مباني أدنوك للتوزيع بنظام «حصنتك» للإنذار المبكر
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©