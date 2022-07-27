بايدن في أول ظهور بعد تعافيه: نواجه متحوراً شديد العدوى

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه سيتمكن الآن من استئناف عمله بصورة شخصية بعد خروجه من العزل، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية، مضيفا أنه أصبح "على ما يرام".

وأكد بايدن في أول ظهور له بعد إعلان تعافيه من كوفيد 19،، أن العالم يواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى.

وقال بايدن للموظفين والصحفيين الذين تجمعوا في حديقة الورود بالبيت الأبيض "بفضل الله كانت أعراض الإصابة خفيفة وعملية التعافي سريعة وأشعر أنني على ما يرام".

وأثبتت الفحوص إصابة الرئيس بالفيروس الأسبوع الماضي لكن نتيجة فحصين أجريا للرئيس مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء جاءت سلبية.