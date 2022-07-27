الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن في أول ظهور بعد تعافيه: نواجه متحوراً شديد العدوى

بايدن في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا
27 يوليو 2022 21:38

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه سيتمكن الآن من استئناف عمله بصورة شخصية بعد خروجه من العزل، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية، مضيفا أنه أصبح "على ما يرام".

وأكد بايدن في أول ظهور له بعد إعلان تعافيه من كوفيد 19،، أن العالم يواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى.

أخبار ذات صلة
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب

وقال بايدن للموظفين والصحفيين الذين تجمعوا في حديقة الورود بالبيت الأبيض "بفضل الله كانت أعراض الإصابة خفيفة وعملية التعافي سريعة وأشعر أنني على ما يرام".
وأثبتت الفحوص إصابة الرئيس بالفيروس الأسبوع الماضي لكن نتيجة فحصين أجريا للرئيس مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء جاءت سلبية.

المصدر: وكالات
جو بايدن
كورونا
أميركا
فيروس
آخر الأخبار
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
الرياضي
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
اليوم 20:46
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
الرياضي
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
اليوم 20:40
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
الرياضي
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
اليوم 20:36
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
عربي ودولي
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
اليوم 20:36
ربط جميع مباني أدنوك للتوزيع بنظام «حصنتك» للإنذار المبكر
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©