بعد قضية «روسيا اليوم».. موسكو تتوعد والإعلام الغربي

تعهّدت موسكو الأربعاء بعرقلة عمل "وسائل الإعلام الغربية" على أراضيها، رداً على تصديق القضاء الأوروبي على تعليق بث قناة "روسيا اليوم-فرنسا" الإخبارية، بقرار أصدره الاتحاد الاوروبي على أثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بعد نشر حكم المحكمة الأوروبية، "سنتخذ إجراءات قمع مماثلة تستهدف وسائل الإعلام الغربية التي تعمل في بلادنا".

وأضاف "لن نسمح لهم بالعمل في بلادنا"، محذّراً من أنّ وسائل الإعلام هذه يجب ألا تتوقّع "أيّ نهج مرن" من السلطات الروسية. واستنكر "الاعتداء على حرية التعبير وحرية الصحافة في الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا".

منذ بداية الحرب في 24 فبراير، منعت موسكو عدّة مواقع إخبارية غربية (بي بي سي، دي فيلت، ار اف اي، دوتشيه فيليه...)، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام.