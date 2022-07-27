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زيلينسكي يناشد بوريس جونسون

زيلينسكي يناشد بوريس جونسون
27 يوليو 2022 20:06

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في ألا يختفي رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، "الصديق العظيم لأوكرانيا"، من الحياة العامة عندما يغادر داونينغ ستريت.
وأشاد الرئيس الأوكراني بعمل بوريس جونسون الذي وقف في الخطوط الأمامية من دعم الغربيين لكييف في مواجهة الهجوم الروسي، ويعتبر أحياناً بطلاً في أوكرانيا.
وعندما سئل فولوديمير زيلينسكي عن فرضية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة، امتنع عن أي تدخل في السياسة الداخلية البريطانية.
وقال "ما يمكنني قوله هو أنه صديق عظيم لأوكرانيا، أريده أن يكون في مكان ما في السياسة في موقع يسمح له أن يكون شخصًا ما".
وتابع الرئيس الأوكراني "لا أريده أن يختفي، لكن القرار بيد الشعب البريطاني". وقال إنه "واثق من أنه مهما كان المنصب الذي سيتولاه (جونسون)، سيكون دائمًا مع أوكرانيا. فهذا نابع من القلب".
واستقال بوريس جونسون في مطلع يوليو بعد سلسلة قضايا أدت إلى سيل من الاستقالات داخل حكومته.

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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