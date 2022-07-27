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متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد

متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد
27 يوليو 2022 20:00

اقتحم آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد، خلال مظاهرة حاشدة تطالب بإجراء إصلاحات في العملية السياسية، ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتجمع المتظاهرون وهم يرفعون أعلام العراق قبالة بوابة المنطقة الخضراء المجاورة لمبنى وزارة التخطيط عند جسر الجمهورية في ظل انتشار أمني كثيف فيما شوهدت مروحيات عسكرية تحلق في سماء المنطقة. 

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإجراء إصلاح في العملية السياسية وحل البرلمان العراقي ومحاربة الإرهاب والقصاص من الفاسدين. 

وسارعت السلطات العراقية إلى تعزيز قواتها ونشر المزيد من قوات مكافحة الإرهاب بعد أن غصت المنطقة بأعداد جديدة من المتظاهرين.

وشوهدت أعداد كبيرة من المتظاهرين وهم يحاولون إزالة الكتل الاسمنتية المحيطة بمبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة. 

 

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