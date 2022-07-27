الخميس 28 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
جهود دولية مكثفة لتمديد الهدنة الأممية في اليمن
ليبيا.. حشود عسكرية في محيط طرابلس
«السيادة السوداني» يشدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة
17 قتيلاً بثلاثة تفجيرات في الصومال
افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول
سوريا: 21 قتيلاً باشتباكات في السويداء
الإمارات في عهد خليفة.. منارة عالمية للتسامح
محمد بن راشد: تعزيز منظومة «دبي المالي العالمي» القضائية
نهيان بن زايد يؤكد على تحقيق صدارة العمل الإنساني
عبدالله بن زايد: الإمارات داعمة للسلام في المنطقة والعالم
خالد بن محمد بن زايد يشيد بنجاح نموذج التعليم المبتكر
«الإمارات للأمن الغذائي» يناقش حركة الأسعار
المدرسة الرقمية تفتتح أول مركز تعلم رقمي في كولومبيا
محمد الكويتي: «النبض السيبراني» استخدام آمن للتقنيات الحديثة
مليون عملية تنفيذ بمحاكم دبي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد
متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في بغداد
27 يوليو 2022 20:00
اقتحم آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد، خلال مظاهرة حاشدة تطالب بإجراء إصلاحات في العملية السياسية، ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتجمع المتظاهرون وهم يرفعون أعلام العراق قبالة بوابة المنطقة الخضراء المجاورة لمبنى وزارة التخطيط عند جسر الجمهورية في ظل انتشار أمني كثيف فيما شوهدت مروحيات عسكرية تحلق في سماء المنطقة.
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإجراء إصلاح في العملية السياسية وحل البرلمان العراقي ومحاربة الإرهاب والقصاص من الفاسدين.
وسارعت السلطات العراقية إلى تعزيز قواتها ونشر المزيد من قوات مكافحة الإرهاب بعد أن غصت المنطقة بأعداد جديدة من المتظاهرين.
وشوهدت أعداد كبيرة من المتظاهرين وهم يحاولون إزالة الكتل الاسمنتية المحيطة بمبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة.
أخبار ذات صلة
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب
المصدر: وكالات
انتخابات
العراق
مقتدى الصدر
الأكثر قراءة
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين تعدل ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
27 يوليو 2022
الإمارات
تبرئة موظف وتعويضه
24 يوليو 2022
الرياضي
عبد الله السعيد يشكو الأهلي لـ «الفيفا»
24 يوليو 2022
آخر الأخبار
الرياضي
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
اليوم 20:46
الرياضي
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
اليوم 20:40
الرياضي
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
اليوم 20:36
عربي ودولي
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
اليوم 20:36
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©