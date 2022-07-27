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الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز
27 يوليو 2022 20:01

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيصلى على الفقيد يوم غد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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