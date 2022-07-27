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ماليزيا تعتزم فرض قيود على منتجات التبغ

ماليزيا تعتزم فرض قيود على منتجات التبغ
27 يوليو 2022 19:52

 تدرس السلطات في ماليزيا فرض حظر على التدخين وبيع كل منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية للأشخاص من مواليد ما بعد 2007، لتنضم إلى أعضاء البرلمان النيوزيلندي  في خطوة جديدة ضد التدخين باعتباره أحد الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة الماليزي خيري  جمال الدين قدم مشروع قانون مكافحة التبغ والتدخين  إلى البرلمان في قراءة أولى اليوم الأربعاء، وقال إنه يتوقع مناقشة القانون وتمريره  خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي يوم 4 أغسطس المقبل.
وفي حال تمرير القانون لن يسمح للمولودين بعد عام 2007 بالتدخين ولا شراء أو امتلاك  منتجات التبغ حتى بعد الوصول إلى سن 18 عاما.  وسيحظر على المتاجر وشركات التوزيع بيع مثل هذه المنتجات لأي شخص يقل سنه عن السن المذكور في القانون.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يؤدي التدخين إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنويا. وبحسب  المنظمة فإن شخص من بين كل أربعة أشخاص في العالم يستخدمون منتجات التبغ.
كانت نيوزيلندا قد بدأت أمس تطبيق قانون مماثل يحظر  بيع منتجات التبغ لأي شخص مولود بعد عام 2008. وأشار وزير الصحة الماليزي في بيان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماع إلى المبادرة التي تستهدف مكافحة التدخين قائلة إن مبادرة "نهاية اللعبة الأجيال بدأت".

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