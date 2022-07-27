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«الاتحادية للشبكات»: وضع الغاز في ألمانيا حرج

«الاتحادية للشبكات»: وضع الغاز في ألمانيا حرج
27 يوليو 2022 19:07

لم تجر الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا تغييراً كبيراً على تقديراتها الخاصة بوضع الغاز في البلاد بعد التخفيض الجديد لتوريدات الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم1.

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي عن وضع الغاز في ألمانيا: إن "الوضع متوتر ولا يمكن استبعاد حدوث تدهور جديد للموقف".
في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة أن الإمداد بالغاز في ألمانيا مستقر في الوقت الراهن وقالت: "لا يزال أمن الإمدادات في ألمانيا مضمونا في الوقت الراهن".
وذكرت الوكالة أن مقدار ضخ الغاز بعد التقليص الجديد الذي أعلنت عنه جازبروم سيصل إلى 5ر19% من الطاقة القصوى للخط منوهة إلى أن نقل الغاز إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والنمسا والتشيك سيتأثر تبعا لذلك.
وأشارت الوكالة إلى استمرار تخزين الغاز، وقالت إن مستوى الملء في الخزانات الألمانية وصل إلى 8ر66% أول أمس الاثنين "وإذا استمرت توريدات الغاز الروسي عبر نورد ستريم1 على هذا المستوى المتدني، فإنه سيكون من غير الممكن الوصول بنسبة الملء إلى 95% بحلول نوفمبر بدون اتخاذ تدابير إضافية".
يذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم إصدار مرسوم ينص على ضرورة وصول نسبة الملء في الخزانات الألمانية إلى 95% بحلول مطلع نوفمبر المقبل.

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