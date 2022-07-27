ألمانيا: تقليص توريدات الغاز الروسي لعبة

وصفت الحكومة الألمانية تقليص توريدات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم1 بأنها لعبة من روسيا لإثبات القوة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء: «نحن لا نزال كما كنا في السابق لا نرى أسبابا فنية (للتقليص)».
وأضافت المتحدثة:« ما نراه هنا هو بحق لعبة لإثبات القوة ونحن لن نتأثر بهذا» مشيرة إلى أن التوربين الذي خضع للصيانة في كندا جاهز للتسليم إلى شركة جازبروم حتى يمكن استخدامه.
وأوضحت المتحدثة أن بلادها لم يعد يمكنها الاعتماد على روسيا كمورد للغاز وقالت إن الحكومة الألمانية أعدت العديد من التدابير من أجل تنويع البنية التحتية للطاقة وتخفيض الاستهلاك " ونحن نعمل بصورة مستمرة على إعداد تدابير أخرى".
وتقلصت مجددا كمية الغاز التي يتم ضخها عبر نورد ستريم1 اعتبارا من اليوم إلى نحو 20% وذلك حسبما أعلنت جازبروم قبل يومين، وتقول روسيا إن السبب في ذلك يرجع إلى مشاكل فنية متعلقة بالعقوبات التي فرضها على الغرب على موسكو في أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا.