ألمانيا تؤكد توريد نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قبل نهاية العام

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تشك في أن نظام الدفاع الجوي إيريس-تي سيتم توريده إلى أوكرانيا خلال العام الجاري.

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء:" نفترض أن النظام يمكن أن يكون في أوكرانيا بحلول نهاية العام".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت أمس الثلاثاء أن من الممكن توريد هذا النظام إلى أوكرانيا في الخريف المقبل.

في الوقت نفسه، اعترف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن المسألة تتعلق مبدئيا بتوريد نظام صاروخي واحد فقط وعزا ذلك إلى القدرات الإنتاجية لقطاع صناعة الأسلحة التي تم تخفيضها في الأعوام الأخيرة بسبب نقص الطلب.

وقال المتحدث إن "قطاع الصناعة يبذل جهودا من أجل زيادة قدراته الإنتاجية لكن هذا الأمر لا يحدث بين عشية وضحاها".

كانت لامبرشت أعلنت أمس أن ألمانيا سلمت لأوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" إلى جانب قطع المدفعية الثلاثة من طراز "هاوتزر".