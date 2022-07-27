الجفاف يهدد محاصيل الزيتون في إسبانيا

في ظل درجات حرارة شديدة، يتفقد فيليبي إلفيرا أغصان أشجار الزيتون الخاصة به والمزروعة على إحدى التلال الترابية في جنوب إسبانيا.

ويقول الرجل البالغ 68 عاماً: «لا يوجد زيتون عليها. كل شيء جاف».

يملك فيليبي وابنه مزرعة زيتون مساحتها 100 هكتار في مقاطعة خاين الجنوبية في الأندلس، وهي منطقة تنتج الجزء الأكبر من زيت الزيتون في البلاد.

لكنّ موجة الجفاف الشديد التي تجتاح معظم أنحاء إسبانيا، تهدد محصولهما هذا العام.

ويوضح إلفيرا: «اعتدنا على نقص المياه، لكن ليس لهذا الحد».

ويشير إلى أن المنطقة كانت تتلقى 800 لتر من الأمطار لكل متر مربع، لكن هذه الكمية ستتراجع إلى النصف هذا العام.

ويقول إلفيرا: «يسوء الوضع عاماً تلو الآخر».

ويؤثر احترار المناخ على إسبانيا أكثر من معظم الدول الأوروبية.

وأثرت موجات الحرّ الاستثنائية الثلاث في إسبانيا منذ مايو الفائت سلباً على محاصيلها من الزيتون أو «الذهب الأخضر» التي كانت أصلاً ضحية شتاء جاف بشكل غير طبيعي شهدته الدولة الأوروبية التي تعاني أكثر من غيرها تداعيات الاحترار المناخي.

ويشرح خوان كارلوس هيرباس الخبير في اتحاد المزارعين COAG أن «أشجار الزيتون مقاومة لشح المياه». لكن عندما يصبح الجفاف شديداً، فإن الأشجار «تنشّط آليات لحماية نفسها. فهي لا تموت، لكنها تتوقف عن إنتاج الثمار».

ويتوقع هيرباس أن يكون حصاد الزيتون من الأراضي غير المروية أقل من 20 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن المحصول من الأراضي المروية سيكون ما بين 50 و60 في المئة فقط من هذا المتوسط.