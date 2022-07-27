الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024

ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
27 يوليو 2022 14:51

ألقى دونالد ترامب الذي عاد إلى واشنطن للمرة الأولى منذ غادر البيت الأبيض بعد الانتخابات التي خسر فيها أمام جو بايدن، خطابا يرقى إلى مستوى خطاب حملة رئاسية تخللته تلميحات قوية إلى احتمال ترشحه لولاية جديدة في 2024.

وبدعوة من "معهد أميركا فيرست بوليسي" America First Policy، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه، قدم الملياردير البالغ 76 عاما خطة عمل لـ"الرئيس الجمهوري الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 2024".

وعلى مدى أكثر من ساعة ونصف ساعة، تحدث ترامب عن مواضيعه المفضلة، خصوصا مكافحة الهجرة والجريمة، فيما انتقد بشدة خلفه جو بايدن .

وقال "القصة لم تنته بعد ونحن نستعد لعودة مذهلة، ليس لدينا خيار آخر".

وظهر ترامب علنا في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، بشأن أحداث السادس من يناير 2021 في الكونجرس.

وخلافاً لكل خطاباته، قال ترامب "خضت السباق الرئاسي أول مرة وفزت، ثم خضته مرة ثانية وفزت بأصوات أكثر" قبل أن يضيف "قد أقوم بذلك للمرة الثالثة!" واعدا "بتفاصيل" إضافية في الأسابيع المقبلة.

أخبار ذات صلة
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب
المصدر: وكالات
واشنطن
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
الرياضي
مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
اليوم 20:46
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
الرياضي
الوحدة يفوز بصفقة بيتزي
اليوم 20:40
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
الرياضي
الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات
اليوم 20:36
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
عربي ودولي
روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
اليوم 20:36
ربط جميع مباني أدنوك للتوزيع بنظام «حصنتك» للإنذار المبكر
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©