ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
27 يوليو 2022 14:51
ألقى دونالد ترامب الذي عاد إلى واشنطن للمرة الأولى منذ غادر البيت الأبيض بعد الانتخابات التي خسر فيها أمام جو بايدن، خطابا يرقى إلى مستوى خطاب حملة رئاسية تخللته تلميحات قوية إلى احتمال ترشحه لولاية جديدة في 2024.
وبدعوة من "معهد أميركا فيرست بوليسي" America First Policy، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه، قدم الملياردير البالغ 76 عاما خطة عمل لـ"الرئيس الجمهوري الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 2024".
وعلى مدى أكثر من ساعة ونصف ساعة، تحدث ترامب عن مواضيعه المفضلة، خصوصا مكافحة الهجرة والجريمة، فيما انتقد بشدة خلفه جو بايدن .
وقال "القصة لم تنته بعد ونحن نستعد لعودة مذهلة، ليس لدينا خيار آخر".
وظهر ترامب علنا في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، بشأن أحداث السادس من يناير 2021 في الكونجرس.
وخلافاً لكل خطاباته، قال ترامب "خضت السباق الرئاسي أول مرة وفزت، ثم خضته مرة ثانية وفزت بأصوات أكثر" قبل أن يضيف "قد أقوم بذلك للمرة الثالثة!" واعدا "بتفاصيل" إضافية في الأسابيع المقبلة.