قوات الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق غابات في منتزه بألمانيا
وامتد الحريق إلى متنزه "ساكسون سويسرا" الوطني من متنزه "بوهيمية سويسرا" الوطني في التشيك المجاورة، الاثنين الماضي
27 يوليو 2022 12:39
تواصل قوات الإطفاء جهودها صباح اليوم الأربعاء للسيطرة على حريق غابات مشتعل منذ أول أمس الاثنين في متنزه "ساكسون سويسرا" الوطني بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وقال المتحدث باسم السلطات المحلية في المنطقة، توماس كونتس، إن الحريق لم يتمدد، لكن لم تتم السيطرة عليه تماما بعد، مشيرا إلى استمرار توتر الوضع في اثنين من خمس مناطق حرائق.
وأضاف كونتس: "المنطقة وعرة وليس من السهل الوصول إليها"، مشيرا إلى أن الأخشاب الميتة والظروف الجوية السيئة تجعل من الصعب مكافحة الحريق.وبحسب البيانات، عمل خلال الليل 148 فردا من قوات الإطفاء على وقف انتشار الحريق الذي يغطي حاليا حوالي 250 هكتارا.
وقال كونتس إنه من المقرر أن تقوم مروحية تابعة للشرطة في الصباح بفحص الوضع من الجو، ما سيوفر لرجال الإطفاء نظرة عامة محدثة للوضع. وتم نشر خمس مروحيات، من بينها ثلاث من الجيش الألماني، ومئات من رجال الإطفاء لإخماد النيران مساء الثلاثاء .
في العديد من المناطق كان من الصعب توفير المياه وكان لابد من مد خطوط خراطيم طويلة من نهر إلبه وروافد كيرنيتاسش. كما تم جلب المياه لمكافحة الحرائق إلى المنطقة عبر صهاريج.
وامتد الحريق إلى متنزه "ساكسون سويسرا" الوطني من متنزه "بوهيمية سويسرا" الوطني في التشيك المجاورة يوم الاثنين الماضي. وطلبت السلطات الألمانية من السائحين تجنب المنطقة، ولا يُسمح للجمهور بدخول الغابات في منطقة ساكسون سويسرا - جبال الركاز الشرقية حتى إشعار آخر.