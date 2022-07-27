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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا

ممرض يجري فحص بي سي آر في سيول بكوريا الجنوبية (أرشيفية)
27 يوليو 2022 09:42

 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 100 ألف و285 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 19 مليونا و446 ألفا و946 حالة والوفيات 24 ألفا و932 حالة. 

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