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البيت الأبيض يدرس خيارات التعامل مع انسحاب روسيا من محطة الفضاء

بخلفية من أفق الأرض وسواد الفضاء ، تبدو محطة الفضاء الدولية صغيرة جدًا
27 يوليو 2022 09:08

 قال البيت الأبيض، إن روسيا لم تخطر الولايات المتحدة رسمياً بنيتها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية وإنه يدرس خيارات لتخفيف أثر ذلك الانسحاب المحتمل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة للصحفيين "الحكومة لم تخطر الولايات المتحدة رسميا بنيتها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية".

وأضافت "ندرس خيارات للتخفيف من الآثار المحتملة على محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 إذا انسحبت روسيا".

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المصدر: رويترز
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روسيا
البيت الأبيض
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