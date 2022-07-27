قرار روسيا بالانسحاب من محطة الفضاء يفاجئ" ناسا"

صورة قدمتها وكالة ناسا تظهر محطة الفضاء الدولية من مكوك الفضاء الأميركي أتلانتس
27 يوليو 2022 08:17
بدا أن إعلان روسيا عن انسحابها المزمع من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 فاجأ إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا). وقال مدير ناسا، بيل نيلسون إن "ناسا لم تكن على علم بقرارات أي من الشركاء"، مؤكدا أن وكالة الفضاء الأميركية لا تزال مع ذلك "ملتزمة بالتشغيل الآمن لمحطة الفضاء الدولية حتى عام 2030".
وكان يوري بوريسوف، الرئيس التنفيذي الجديد لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس)، صرح خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 .
وقال بوريسوف: "بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، ولكن تم اتخاذ قرار بمغادرة المحطة بعد عام 2024 ".
وأوضح بوريسوف: "سنواصل مشاريعنا التجريبية وفقا للخطط المعتمدة. وسيتم تركيز أولوياتنا الرئيسية على بناء محطة فضاء روسية".
وأشار إلى أن بناء محطة الفضاء الروسية سيبدأ بحلول وقت مغادرة المحطة.
وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية. وسيؤدي رحيل موسكو إلى تغييرات في عمليات المحطة.