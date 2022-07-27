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هيئة الانتخابات: التونسيون أيدوا الدستور الجديد
ريس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد مؤتمرا صحفيا حول النتيجة النهائية للاستفتاء
27 يوليو 2022 07:33
قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء.
وأضافت أن 95 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء، الذي قاطعته جماعات المعارضة، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد. كانت الهيئة قد قالت أمس الأول الاثنين إن نسبة المشاركة بلغت 28 بالمئة.
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المصدر: رويترز
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