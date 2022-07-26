تركيا ستستأنف استكشاف الغاز في المتوسط

أعلنت وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، استئناف استكشاف الغاز قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس المقبل. وجاء في بيان للوزارة أن "سفينة الاستكشاف التركية عبد الحميد خان ستبدأ مهمة في البحر المتوسط في التاسع من أغسطس انطلاقاً من ميناء مرسين" في جنوب البلاد. ولم توضح الوزارة أين ستحصل عمليات الاستكشاف، لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قال الأسبوع الماضي إن تركيا ستستأنف عملياتها الاستكشافية قرب جزيرة قبرص. وفي العام 2020، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا لمضيها قدما في استكشاف مخزونات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. ويدور نزاع بين أنقرة من جهة وأثينا ونيقوسيا من جهة أخرى حول الحدود البحرية.