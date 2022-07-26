عراقيون يصنعون النجاح من المعاناة والفقدان في دول المهجر

هدى جاسم (بغداد)

سنوات مريرة مرت بعائلة العراقي، سمير مزبان، من بغداد وصولاً إلى بلاد الغربة في السويد، التي حاول أن يصنع له اسماً مهما فيها كما كان حاله في بغداد، على الرغم من التهديد والخطف وفقدان أحد أبنائه عام 2007.

مزبان، الرجل العراقي الذي شارف على الخامسة والستين من عمره، له عائلة مكونة من ثلاثة أبناء وزوجة «أم أحمد» رافقته سنوات حياته وهي القادمة من مدينة البصرة جنوب العراق.

وتؤكد الزوجة أم أحمد وقد كانت تعمل مصورة فوتوجرافية قبل أن تتفرغ لعائلتها، أن «زوجها غادر العراق عام 2006 وكان يعمل مصوراً صحفياً في إحدى الوكالات العالمية وقد تعرض للتهديد والخطف وما أن هرب من خاطفيه حتى غادر العراق نحو الأردن ليقدم أوراقه إلى السفارة السويدية ويكون لاجئاً في السويد منذ تلك الفترة».

الأقدار أخذت تلك العائلة إلى مصير غير متوقع كما هو حال الكثير من العائلات التي هاجرت لتجد الأمان الذي فقدته في بلادها، فلم تتوقع أم أحمد ألا ترى ولدها الذي فقد، مرة أخرى بعدما خرج مع أصدقائه فور انتهاء امتحاناته المدرسية عام 2007، حتى الآن.

أم أحمد في رحلة البحث عن ابنها المفقود بين المعتقلات والأماكن التي تتواجد بها القوات الأميركية، كان الجميع يؤكد لها أنه ما زال على قيد الحياة لكن لا مستمسك بيدها يثبت ما يقولون أو ما يشعر به قلبها المكلوم لتعود أدراجها نحو السويد وهي محملة بأمراض «السكر والضغط» إضافة إلى الحالة النفسية المتردية.

وهي تتطلع نحو بلدها العراق، تقول لـ«الاتحاد» إنها تلقت كل الرعاية من المنظمات الإنسانية ومن حكومة السويد لكنها دوماً تشعر أنها شجرة اقتلعت من جذورها واضطرت للإنبات في مكان آخر لا تمت إليه بأي صلة.

وتشير أم أحمد إلى أن بناتها «سارة وتمارة» اللواتي عانين من كل الضغوطات في مجتمع غريب عليهن، كن أيضاً يحملن نفس الشعور لكنهن قاومن وأكملن دراستهن الجامعية.

أم أحمد لم تترك أملها يكبر بعيداً عنها، فهي كل عام لها رحلة نحو العراق أملاً بأن تجد نجلها أحمد على قيد الحياة.

أما المصور الفوتوجرافي سمير مزبان، فقد شق طريق النجاح وهو يضمد جرحه بفقدان ولده. أصيب بجلطة دماغية ونهض منها قوياً، يحاول أن يصارع الزمن كي يصل إلى مبتغاه في رؤية ولده ذات يوم كما يقول لـ«الاتحاد».

تطور عمل مزبان، الذي حمل العراق بداخله وهو لم يفكر يوماً في مغادرته لولا الظروف التي مر بها العراق وأثرت عليه كما أثرت على غيره من العراقيين، فقد اختطف من قبل ميليشيات مسلحة بسبب عمله في إحدى الوكالات الإخبارية الأجنبية ثم جاء الوجع الكبير كما يقول مزبان، في اختطاف ولده الذي لا يعرف مصيره حتى الآن.

غادر مزبان بلاده وبدأ بالنجاح تلو النجاح رغم ألمه، فبدأ بإلقاء المحاضرات في المؤتمرات الشعبية والدولية حول العالم عن معاناة الشعب العراقي، كما أقام المعارض الشخصية في عدد من الدول وأسس جمعية المصورين العراقيين في السويد ليكون رئيساً لها، وساهم في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب في السويد وإصدار صحيفة شهرية توزع في كافة البلدان العربية.

ولم يترك كامرته ليوثق كل شيء ويفوز في أكبر المواقع والمحافل الدولية بأفضل صورة وأفضل لقطة، وعينه مازالت تنتظر اللقطة التي تجمعه بابنه أحمد مرة أخرى بعد فقدانه سنوات طويلة.