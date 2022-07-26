الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«خبزة».. شاهد جديد على جرائم «الحوثي»

«خبزة».. شاهد جديد على جرائم «الحوثي»
27 يوليو 2022 01:18

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»

تتكشف المزيد من الأدلة على بشاعة الجرائم التي اقترفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في قرية «خبزة» الواقعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، فقد وثقت جمعيات حقوقية يمنية مستقلة، ارتكاب المسلحين الانقلابيين ما يزيد على 150 انتهاكاً خلال فترة الحصار، الذي فُرِضَ على تلك المنطقة، للانتقام من رفض سكانها، بسط الميليشيات الحوثية سيطرتها على بلدتهم، التابعة لمديرية «القريشية»، والتي لا يزيد عدد قاطنيها على ألفيْ نسمة.
وبحسب هذه الجمعيات، راح ضحية الجرائم، التي اقترفها مسلحو الحوثي في القرية، 20 مدنيا أعزل بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، بجانب نحو 30 شخصا آخرين، تم اختطافهم على يد العصابة الانقلابية وتصفية 5 على الأقل بعد ذلك منهم.
كما أقدمت الميليشيات الإرهابية، على نهب منازل هذه القرية المنكوبة، وتفجير 16 منها، وهدم 27 بشكل كامل أو جزئي، فضلاً عن إلحاق أضرار متفاوتة بأكثر من 40 منزلاً أخرى.
ولم تتورع العصابة الإجرامية أيضا، عن نهب عدد من المحال التجارية بشكل كامل، وهو ما امتد إلى سيارات القرويين التي نُهِبَت بعضها ودُمِرَت أيضا، جنبا إلى جنب مع تخريب 4 من آبار للمياه.
ونقلت صحيفة «جلوب إيكو» التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها عن نشطاء حقوق إنسان يمنيين قولهم، إن فترة الحصار التي استمرت لنحو 9 أيام، وشهدت شن هجمات بأسلحة مختلفة على القرية، أجبرت السكان على ترك ديارهم، وحرمتهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية، كالماء والغذاء والعلاج الطبي كذلك.
فوفقاً لتقرير أعده فريق ميداني تابع لمنظمة «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» الحقوقية، عَمَدَت الميليشيات الحوثية إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد هذه القرية الصغيرة، إلى حد قصف منازلها بقذائف الدبابات وقذائف الهاون وبقاذفات الكاتيوشا، فضلاً عن تنفيذ اعتداءات ضد السكان من دون تمييز، بقناصين وطائرات مُسيّرة.
وأشار الفريق إلى أن كل أسر القرية البالغ عددها 275 أسرة، فرت من الهجوم الحوثي إلى خارجها، واضطر أفرادها لأن يلوذوا بالجبال والوديان المحيطة ببلدتهم، من أجل النجاة بحياتهم من القصف المتعمد الذي استهدف أحياءهم السكنية، وللحصول على الإمدادات التي حُرِموا منها جراء الحصار.
وأكدت المنظمة الحقوقية اليمنية في بيان، أن الجرائم التي ارتكبتها العصابة الانقلابية في هذه القرية الواقعة بمنطقة معزولة في محافظة البيضاء، تشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحلال السلام في اليمن، الذي تسوده هدنة أممية هشة منذ مطلع أبريل الماضي، بفعل الانتهاكات الحوثية المتواصلة لها.

اليمن
محافظة البيضاء
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©