الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على لبنان لمدة عام

بروكسل (وكالات)

اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس، قراراً بتمديد العقوبات المتعلقة بمعالجة الوضع في لبنان مدة عام إضافي تنتهي في يوليو 2023. وقال الاتحاد في بيان: «إن هذا الإطار الذي تم اعتماده في الـ 30 من يوليو 2021 ينص على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان». وتتمثل العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

وقام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 باعتماد استنتاجات تشير إلى قلق متزايد حول الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان. وأعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في لبنان ودعت مراراً القوى السياسية اللبنانية وأصحاب المصلحة إلى العمل من أجل المصلحة الوطنية.