ليبيا.. باشاغا يُكثف جهوده للدخول إلى طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يخطط رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا للدخول إلى طرابلس، وذلك لممارسة أعماله من داخل العاصمة الليبية والتأكيد على شرعية حكومته أمام المجتمع الدولي الذي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حسبما أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان على تواصل كامل مع قادة تشكيلات مسلحة في مدن الزاوية ومصراتة وطرابلس، للتنسيق والتشاور المستمر حول موعد دخول حكومته إلى العاصمة، ودعمها لفرض واقع جديد يفرض على الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في المشهد الليبي الاعتراف بحكومته.

وأوضح المصدر أن المجموعات الأمنية والعسكرية الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، وتحديداً قوة حماية الدستور فرضت حالة الاستنفار الكامل في صفوفها، للتصدي لأي محاولة لحكومة فتحي باشاغا التي تتخذ من مدينة سرت مقراً لها.

إلى ذلك، شدد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك.

في طرابلس، جددت السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافرد، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف، جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعمه مساعي الوصول لقاعدة دستورية توافقية تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.