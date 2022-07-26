النمسا تلغي الحجر المنزلي للمصابين بكورونا

ألغت النمسا فرض الحجر الصحي على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد. وسمحت السلطات النمساوية، بموجب إجراء جديد، للمصابين بمغادرة المنزل مع الالتزام ببعض القيود الاحترازية، في حال عدم وجود أعراض مرضية. وأعلن يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوي، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل. وسيسمح للمصابين بالتوجه إلى أماكن العمل ومزاولة أنشطتهم بشرط ارتداء الكمامة، وكذلك التقيد بارتدائها في جميع الأماكن المغلقة، وعدم الدخول إلى المنشآت الحساسة لتجنب تعريضها للخطر، مثل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومرافق رعاية الأطفال والمدارس. يأتي قرار حكومة النمسا بإلغاء الحجر الصحي، على الرغم من زيادة أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في النمسا، حيث تم الإبلاغ، الثلاثاء، عن تسجيل 9.213 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.