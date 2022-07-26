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قتلى خلال احتجاجات في الكونغو

احتجاجات في الكونغو
27 يوليو 2022 00:18

قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام و12 متظاهرا على الأقل، الثلاثاء، في مدينتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الجماعات المسلحة.
وصرح قائد شرطة المدن العقيد بول نغوما أنه في بوتيمبو، ثالث مدن إقليم شمال كيفو "سقط ثلاثة قتلى من عناصر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هم هنديان ومغربي وجريح واحد" و"في صفوف المتظاهرين، سقط سبعة قتلى وعدد من الجرحى".
وبعد الظهر، كان الوضع لا يزال متوتراً في بوتيمبو المركز التجاري الإقليمي المهم حيث شلت الأنشطة.
وأمام قاعدة بعثة الأمم المتحدة، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بحسب عدد من الشهود. قال العقيد نغوما " نجد أسلحة بين هؤلاء الشباب".
في غوما عاصمة الإقليم، أفاد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بأن "ما لا يقل عن خمسة قتلى" سقطوا بين المتظاهرين وأكد أنه سيعرض خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة "الخسائر البشرية والمادية وكذلك تداعيات" التظاهرات.

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