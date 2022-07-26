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مصر تعلن إجراءات جديدة لدعم محدودي الدخل

مواد غذائية
27 يوليو 2022 00:02

قالت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المستفيدين به يربو على 20 مليونا.
وأضاف بيان، صادر عن الرئاسة، أن السيسي وجه، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء، أيضا بتقديم مساعدات استثنائية خلال الستة أشهر المقبلة لتسعة ملايين أسرة، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار جنيه مصري شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (نحو 132 دولارا أميركيا)، علاوة على العاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.
تأتي الإجراءات الجديدة وسط موجة تضخم، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ينضوي "برنامج تكافل وكرامة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

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