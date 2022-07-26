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مسؤول مصري يزف بشرى بشأن كورونا

رجل يتلقى حقنة من لقاح كورونا في مصر
26 يوليو 2022 23:02

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الطبية والوقائية أن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر يشير إلى عدم وجود زيادات مضطربة أو حادة.
وتوقع، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن تتم السيطرة على معظم الإصابات لاسيما وأن 99% من الحالات تعالج في المنازل ولا تحتاج إلى دخول المستشفى.
وأضاف عوض تاج الدين أن الدواء المضاد للفيروسات "مونلوبيرافير" سيتوفر في الصيدليات اليوم أو غدا، وبسعر 400 جنيه مصري. لكنه شدد على أن "هذا الدواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية. لذا، يرجى من كل المرضى الحصول عليه بوصفة طبية من أطباء الصدر، لأن هناك حالات ليست بحاجة إلى الحصول عليه".
وبخصوص جدري القردة، أوضح المستشار الرئاسي أنه "منذ أن تم تسجيل المرض عالميا، لجأنا إلى تطبيق إجراءات احترازية، والحجر الطبي البيطري والبشري يمارسان الإجراءات الاحترازية"، مؤكدا أنه "حتى الآن، لم يتم رصد أي حالة في مصر" من جدري القردة.

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