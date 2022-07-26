السعودية واليونان توقعان اتفاقيات استثمار ومذكرات تعاون
محمد بن سلمان يصافح مسؤولين يونانيين صحبة رئيس الوزراء
26 يوليو 2022 22:47
وقعت المملكة العربية السعودية واليونان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون علمية وتكنولوجية وأمنية وعسكرية. تم ذلك خلال زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إلى أثينا في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا فرنسا. وعقد ولي العهد السعودي في أثينا اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. شملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة وأخرى في المجال الصحي وثالثة في المجال الاستثماري وأخرى في المجال العسكري. كما وقع الجانبان اتفاقيات في مجال التعاون العلمي والمقاييس والجودة والوثائق والأرشفة.