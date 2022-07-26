روسيا تخطط لمناورات عسكرية الشهر المقبل

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تخطط لإجراء مناورات عسكرية استراتيجية في شرق البلاد الشهر المقبل. وأوضحت الوزارة أن المناورات "فوستوك" (الشرق) ستُجرى في الفترة من 30 أغسطس إلى الخامس من سبتمبر. وستشارك فيها فرق عسكرية من دول أخرى، دون أن تذكرها. وقالت الوزارة في بيان "نلفت انتباهكم إلى أن جزءاً فحسب من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية هو الذي يشارك في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، وعدد الجنود يكفي تماما لإنجاز جميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة". وأضافت أن روسيا لم تلغ أي أنشطة تدريبية أو تعاون دولي، وستزود التدريبات بجميع ما يلزم من جنود وأسلحة ومعدات.