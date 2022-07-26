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المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تعاون

مراسم توقيع مذكرة التفاهم
26 يوليو 2022 21:15

وقع المغرب وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء.
وقعت المذكرة أثناء زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إلى المملكة.
تهدف المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل خاص إلى التعاون من أجل تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وكذلك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تنص على إطلاق حوار بين المحاكم الشرعية المتخصصة في شؤون الأسرة في البلدين.
تتزامن زيارة وزير العدل الإسرائيلي إلى المغرب، التي تستمر حتى الخميس، مع زيارة زميله في الحكومة الإسرائيلية وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إلى المملكة.
وأجرى الأخير،ة اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد حول التعاون الثنائي، و"العمل على كيفية التقريب بين المجتمعين"، وفق ما أوضح الوزير الإسرائيلي.
كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قام، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى المغرب تضمنت خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

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