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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على عشرات المسؤولين الروس

ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية
26 يوليو 2022 21:03

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استهداف وزير العدل الروسي وعشرات المسؤولين الآخرين بدفعة جديدة من العقوبات.
وبين الأشخاص الأربعين المستهدفين وزير العدل الروسي كونستانتين شويتشنكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو، حسب ما ذكرت الخارجية البريطانية في بيان.
بالإضافة إلى 29 حاكمًا إقليميًا لروسيا، وسّعت لندن نطاق عقوباتها لتشمل فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنيتسوف وقد عينتهما موسكو في مناصب عليا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لن نقف مكتوفي الأيدي"، متعهدة بمواصلة فرض مزيد من العقوبات.
منذ الأزمة الأوكرانية، فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 1100 فرد و120 شركة روسية.
تضم العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء،تجميد الأصول وحظر دخول الأراضي البريطانية. 

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