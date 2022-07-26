طبيب يعلن آخر البيانات حول صحة الرئيس بايدن

الرئيس بايدن يشارك من عزله المنزلي في اجتماع عن بعد
26 يوليو 2022 20:57
أعلن كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، آخر التفاصيل بشأن صحة الرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام. وقال الطبيب، في مذكرة جديدة، إن أعراض كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس "انتهت بشكل شبه كامل". وأضاف أن بايدن يشعر الآن بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية.ورغم ذلك، أكد أوكونور أن الرئيس سيستمر في العزل. وأعلنت إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا، الخميس، من قبل البيت الأبيض. ومنذ ذلك الحين، وهو في العزل المنزلي. لكنه يشارك في اجتماعات عبر الفيديو.