إثيوبيا تقتل العشرات من حركة «الشباب» الإرهابية

قال التلفزيون الإثيوبي وقائد إقليمي إن قوات في جنوب شرق إثيوبيا قتلت 85 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية خلال اشتباكات حدودية أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من شن الإرهابيين هجمات نادرة الحدوث في المنطقة. وقالت قناة «إي.تي.في» الإثيوبية إن قوات من إثيوبيا قتلت 85 من مقاتلي حركة الشباب وأصابت وأسرت المزيد في منطقة «فيرفر» قرب الحدود مع الصومال. وقال قائد في القوات الإقليمية الصومالية، طلب عدم نشر اسمه، إن 85 من مقاتلي الشباب قتلوا. وصرح أن قواته قتلت ما يصل إلى 243 من مقاتلي الشباب منذ أن داهمت الجماعة المتشددة قريتين يوم الأربعاء الماضي وأن 22 من جنوده لقوا حتفهم. كانت الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هاجمت، الأربعاء الماضي، قريتين إثيوبيتين بالقرب من الحدود مع إثيوبيا. وأضاف قائد عسكري أن هجوم الأربعاء أسفر عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين داخل الأراضي الصومالية فيما قُتل 63 من مقاتلي الحركة المتشددة.