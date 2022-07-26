روسيا تعلن مقتل عشرات المقاتلين الأجانب في أوكرانيا
قصف في دونستك
26 يوليو 2022 19:57
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت عشرات المقاتلين الأجانب في هجوم على وحدة تابعة لفيلق للمتطوعين الأجانب قرب كوستيانتينيفكا في دونيتسك، وأشارت إلى أن معظم القتلى من البولنديين. ونادرا ما يقدم فيلق المقاتلين الأجانب، الذي يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني، معلومات عن القتلى والمصابين كما لا ينشر أي معلومات عن بنية وحدته من المتطوعين. وذكر إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي قصف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب زايتسيف في منطقة دونيتسك. وأضاف كوناشينكوف أن الضربات الصاروخية ألحقت خسائر كبيرة بفرقة مدفعية قرب مدينة ميكولايف جنوبي البلاد، رغم أن المسؤولين الأوكرانيين ذكروا أنها لم تصب سوى مواقع بنى تحتية. إجمالا، ذكرت التقارير أن القوات الروسية ضربت ثماني نقاط قيادة أوكرانية في دونستيك وميكولايف، كما دمرت عدة ترسانات ذخيرة في دونيستك.