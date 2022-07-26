مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين في انفجار بأفغانستان

قتل طفلان على الأقل في انفجار جنوبي أفغانستان، وفقا لما قاله مسؤول محلي أفغانى اليوم الثلاثاء.

وقال شرفات ويار رئيس إدارة المعلومات والثقافة بولاية زابل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)،إن ثمانية أطفال آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع بالولاية.

ويبدو أن الأطفال كانوا يلعبون بقذيفة هاون لم تنفجر عندما وقعت المأساة.

وقال طبيب بالمستشفى الإقليمي إن طفلين في حالة حرجة وتوفي اثنان قبل أن يصلا إلى المستشفى . ويخضع ستة أطفال آخرين للعلاج بالمستشفى.

يشار إلى أنه غالبا ما تتسبب الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها عقود من الحرب في وقوع إصابات بين الأطفال في أفغانستان.



