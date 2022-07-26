الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين في انفجار بأفغانستان

مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين في انفجار بأفغانستان
26 يوليو 2022 19:44

قتل طفلان على الأقل في انفجار جنوبي أفغانستان، وفقا لما قاله مسؤول محلي أفغانى اليوم الثلاثاء.
وقال شرفات ويار رئيس إدارة المعلومات والثقافة بولاية زابل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)،إن ثمانية أطفال آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع بالولاية.
ويبدو أن الأطفال كانوا يلعبون بقذيفة هاون لم تنفجر عندما وقعت المأساة.
وقال طبيب بالمستشفى الإقليمي إن طفلين في حالة حرجة وتوفي اثنان قبل أن يصلا إلى المستشفى . ويخضع ستة أطفال آخرين للعلاج بالمستشفى.
يشار إلى أنه غالبا ما تتسبب الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها عقود من الحرب في وقوع إصابات بين الأطفال في أفغانستان.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
المصدر: د ب أ
انفجار
أفغانستان
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©