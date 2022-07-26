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افتتاح مركز تنسيق تصدير حبوب أوكرانيا في إسطنبول الأربعاء

وزير الدفاع التركي (يمين) والروسي يتبادلان وثائق الاتفاق بحضور الرئيس أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة
26 يوليو 2022 19:14

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز تنسيق مسؤول عن الإشراف على نقل الحبوب الأربعاء في إسطنبول وفقًا للاتفاقية الموقعة في 22 يوليو الجاري بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سيحضر الافتتاح.
بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، من المتوقع أن يصل وفد روسي إلى إسطنبول الثلاثاء للمشاركة في الحفل.
وقع الاتفاق مع كل من روسيا وأوكرانيا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
نصت الاتفاقية الموقعة، في إسطنبول، على افتتاح مركز التنسيق المشترك للسماح باستئناف عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا المتوقفة منذ الأزمة الأوكرانية.
من المفترض أن يؤدي استئناف الصادرات إلى مساعدة الدول التي تعتمد على الأسواق الروسية والأوكرانية والتي تمثل معًا 30% من تجارة القمح العالمية.
سيكون مركز التنسيق مسؤولاً عن تفتيش السفن التي تبحر من وإلى البحر الأسود، كما طالبت موسكو.

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