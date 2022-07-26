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قتيلان في حرائق غابات شمال المغرب

حرائق غابات في المغرب
26 يوليو 2022 18:54

أودت حرائق غابات جديدة اندلعت في شمال المغرب بحياة امرأتين توفيتا "اختناقاً"، وفق ما أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف يوليو الجاري.
وقالت السلطات المحلية لإقليم العرائش "تم تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية (...) بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران".
وأوضحت أن فرق الإنقاذ أجلت أكثر من 536 أسرة من قرى مجاورة، مشيرة إلى أن الحرائق أتت على نحو 30 هكتاراً من الغابات.
يأتي سقوط هاتين الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق أتت على 33 هكتارا من الغابات في إقليم تاونات (شمال).
وسبق أن قضى شخص جراء حرائق شبّت بغابات قرب العرائش منتصف يوليو.
تواصل فرق الإنقاذ، اليوم، مدعومة بطائرات إطفاء، جهودها للسيطرة على حرائق اندلعت في عدة غابات في شمال غرب البلاد، بينها حريق أتى على 35 هكتارا في إقليم "الفحص أنجرة".
وفاقت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بين 13و18 يوليو، 10500 هكتار.
يعتزم المغرب إطلاق برنامج لاعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخرا شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة.
ورصدت لها ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار أميركي).

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