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ماكرون يدلي بتصريحات عن القوات الفرنسية في أفريقيا

الرئيس الكاميروني بول بيا يستقبل ماكرون في القصر الرئاسي
26 يوليو 2022 18:31

أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لن تتخلّى عن أمن القارة الأفريقية"، مكررًا رغبته في "إعادة ابتكار" الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصًا في منطقة الساحل.
وقال ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الكاميرونية ياوندي في بداية جولة أفريقية "ستبقى فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارّة، من أجل دعم شركائنا الأفريقيين وبناءً على طلبهم".
بدأ ماكرون، اليوم، في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الأفريقية يزور خلالها أيضًا بنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى غينيا بيساو.
وسيكون تطوير الجهاز العسكري جغرافيًا وتنظيميًا، وقد بدأ منذ الإعلان عن انسحاب عملية "برخان" من مالي أمام عداء المجلس العسكري الحاكم.
وأضاف "نعيد تنظيم منظومتنا بالانسحاب من مالي لأن الإطار السياسي لم يعد متوفرًا (...)، بهدف توسيع جهازنا، خارج منطقة الساحل، إلى خليج غينيا والدول التي يتعين عليها الآن مواجهة مجموعات إرهابية تتمدّد وتتسبب باضطرابات للمنطقة كلّها".
وتابع "سنبقى ملتزمين إلى جانب دول حوض بحيرة تشاد لمساعدتها على محاربة الإرهابيين الذين ينشرون الموت، منذ سنوات عديدة، في أقصى شمال الكاميرون" حيث تنشط بوكو حرام.
واعتبر أن على فرنسا أن "توجد هناك بطريقة حتى أكثر وضوحًا، بناءً على طلب الدول الأفريقية، وهو طلب جلي وصريح، من خلال حضورنا بشكل أكبر في مسألة التدريب العسكري والمعدّات وتوفير الدعم للجيوش الأفريقية والبقاء قريبين منها، لمساعدتها في زيادة قدراتها، من خلال ربط جهازنا دائمًا بالأمن والدفاع والدبلوماسية والتنمية".
وشدّد ماكرون على أن "هذه الثلاثية هي الوحيدة التي تسمح بالاستجابة لحالة الطوارئ الأمنية في مواجهة الإرهاب وبمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب".
وصل ماكرون ظهرًا إلى القصر الرئاسي في ياوندي للقاء نظيره بول بيا.

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